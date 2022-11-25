Это первые шаги к полному отказу от русского языка в Кыргызстана, заявила первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.

«Это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Несомненно, это нарушит права русских людей в Кыргызстане. Наша связь таким образом будет теряться.

А потом следующий этап — школы, а потом будет, как в Грузии, когда молодёжь практически не говорит на русском языке. Мы знаем, что и в Украине тоже с этого начиналось», — заявила она.