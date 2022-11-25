Экспертиза указывает, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, с большой вероятностью, отравили. Об этом сообщила руководитель проводившей экспертизу неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани.

По ее словам, медицинское заключение занимает 188 страниц, также было изучено 3 тысячи страниц документации, получена экспертиза волос Саакашвили из США.

«На основании всей изученной документации заключаем, что причина ухудшения состояния его здоровья, с большой вероятностью, — отравление», — сказала она.

Согласно исследованию, уровень ртути в организме экс-президента превышает допустимые пределы на 42%. Также есть интоксикация и другими металлами. Джишкариани отметила, что ради сохранения жизни Саакашвили его нужно отпустить на лечение за границу.