Суд в Алжире приговорил к смертной казни 49 человек за убийство мужчины и надругательство над его телом, сообщает местный информационный портал «Ан-Нахар».

«Уголовный суд первой инстанции в Дар-эль-Бейда (пригород столицы Алжира), сегодня, в четверг, вынес 49 обвиняемым по делу об убийстве и надругательствах над телом покойного молодого человека смертный приговор», — сообщает портал.

Еще 22 человека, по данным СМИ, были приговорены к различным тюремным срокам.

Полиция Алжира в августе сообщила о задержании нескольких десятков подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов.