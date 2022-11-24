Иранские хакеры, опубликовавшие ночью видео момента комбинированного теракта в Иерусалиме, в ходе которого был убит 16-летний Арье Щепак, сумели получить ее после взлома камеры наблюдения одного из крупных агентств безопасности Израиля.

Вопреки первоначальным сообщениям, это не камеры наблюдения полиции или муниципалитета. Ответ органа безопасности пока не получен. Об этом сообщает портал Ynet.

Иранская хакерская группа «Штаб Моше» опубликовала в Telegram видеоролики с места террористической атаки на автобусной станции на въезде в Иерусалим.

