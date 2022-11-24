Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении Владимира Тимошенко орденом «Шохрат». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В распоряжении президента говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана наградить Владимира Васильевича Тимошенко орденом «Шохрат».

Также глава государства наградил Агаджана Абиева орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.

В распоряжении президента говорится:

За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии спорта в Азербайджане наградить Агаджана Гулам оглу Абиева орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.