Спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев в беседе с РИА Новости рассказал, кто стоит за активизацией курдов в Сирии и Ираке.

По его словам, то, что в последнее время случилось обострение ситуации как на северо-востоке Сирии, так и в Иракском Курдистане — российская сторона считает, «что это все-таки, наверное, не просто так».

Как указал Лаврентьев, коллективный Запад рассматривает сирийское досье как дополнительный некий фронт борьбы против РФ на фоне специальной военной операции на Украине.

«И в последнее время вот эта активизация деятельности курдов против Ирана и сирийских курдов против Турции, наверное, происходит не просто так, а за этим, наверное, стоит какой-то опытный дирижер», — сказал он.

По словам спецпредставителя российского лидера, скорее всего, за этим стоят США, поскольку эта страна оказывает поддержку и иранским курдам, «настраивая их на протесты».

«Американцы, естественно, снабжают вооружением, продовольствием северо-восток Сирии — курды от них, естественно, очень сильно зависимы», — продолжил он.

Лаврентьев обратил внимание, что Турция напрямую обвинила Соединенные Штаты в поддержке тех, кто стоит за терактами, так как курды без отмашки со стороны Вашингтона вряд ли бы стали проводить такие резонансные террористические акты.

«Это не самодеятельность, я думаю, а четко спланированная линия на расшатывание ситуации, на вбивание, может быть, какого-то определенного клина, в том числе и в «астанинский» формат», — добавил он.