Документы, подписанные между Сербией и Азербайджаном, составляют правовую основу наших двусторонних отношений. Конечно же, среди них особое место занимают документы о стратегическом партнерстве.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на совместной пресс конференции, состоявшейся 23 ноября в Белграде.

«Мы являемся поистине стратегическими партнерами», — заявил глава государства, добавив, что наши страны успешно сотрудничают во многих сферах.

«Наше сотрудничество имеет стратегические цели», — сказал Алиев.