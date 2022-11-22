В том, что игроки футбольной сборной Ирана 21 ноября не спели гимн своей страны перед стартовой для этой команды игрой чемпионата мира в Катаре против Англии, нет ничего удивительного. Ведь перед игрой капитан иранцев Алиреза Джаганбахш, который выступает в нидерландском клубе «Фейеноорд», сказал, что команда коллективно решит, прибегать ли к такому шагу в поддержку антиправительственных протестов в Иране.

Об этом на страницах издания «Гордон» написал председатель Всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» Хикмет Джавадов.

«Рассуждая шире, хочу напомнить, что в составе сборной Ирана выступает нападающий немецкого «Байера» Сердар Азмун. Он, наряду с другими иранскими футболистами написал в соцсетях посты в поддержку иранского народа, против которого сейчас, не побоюсь этого слова, воюет муллократический режим, правящий страной с 1979 года. Азмуну еще повезло – он на свободе, играет на чемпионате мира. А вот легенда иранской сборной, некогда лучший бомбардир среди национальных сборных (109 голов) Али Даеи рискует жизнью.

Он принимал активное участие в протестах, которые начались после смерти 22-летней студентки Махсы Амини. Люди продолжают выходить на улицы, несмотря на попытки власти их подавить: правительство блокировало интернет, разгоняло демонстрантов резиновыми пулями и слезоточивым газом, а также массово арестовывало недовольных. Иранские СМИ сообщали, что Даеи арестовали и забрали паспорт. Некоторые медиа на днях написали, что Даеи приговорили к смертной казни, однако эта информация является неподтвержденной», — отметил Джавадов.

«В любом случае сам факт ареста самого известного иранского футболиста не мог не сказаться на умонастроения игроков сборной Ирана. Они видят все, они понимают степень жестокости властей, которые потеряли легитимность и держаться на штыках КСИР, полиции и полувоенного ополчения «Басидж». Чтобы был понятен масштаб репрессий, укажу, что по данным иранских правозащитником на 20 ноября 2022 года погибло уже около 400 демонстрантов.

Тем не менее, акции протеста продолжаются. Тысячи иранцев стали участниками антиправительственных манифестаций в Тегеране, Язде, Исфахане, Ардебиле, Занандедже, Махабаде, Мариване, Хое, Пираншехре, Голпаегане, Захедане и других городах. Наиболее массовыми были акции протеста в городах азербайджанских провинций Казвин, Ардебиль и Малекан.

Также замечу, что в Тебризе полицейские на мотоциклах расстреляли участников похоронной процессии, следовавшей за гробом Айлар Хагги – студентки медицинского факультета университета Тебриза, погибшей от рук сил безопасности. Как уже сообщалось, Айлар Хагги родом из города Малекан в Восточном Азербайджане и участвовала в антиклерикальных митингах в Тебризе. И тут хочу подчеркнуть именно эту деталь», — добавил Джавадов.

«Али Даеи – этнический азербайджанец. И именно этнические азербайджанцы сейчас выступают в авангарде протестов в Иране. Этому есть масса объяснений. К примеру, за последние более чем 100 лет в Иране не было школьного или другого образования на азербайджанском языке, за исключением 1945–1946 годов, когда правительство Пишевари позволило это.

Ситуация не изменилась и после Исламской революции 1979 года. В действующей конституции Ирана говорится, что «официальным и образовательным языком в стране является персидский, но и другие языки этнических меньшинств могут быть использованы». Хотя эта статья никогда не применялась на практике. В итоге свыше 30 млн азербайджанцев Ирана лишены своего фундаментального права получать образование на родном языке. Это и есть дискриминации, одобренная на государственном уровне.

Кроме того, азербайджанцы Ирана имеют перед глазами пример Азербайджана – светского, стремительно развивающегося государства, которое одержало победу в 44-дневной войне, вопреки планам официального Тегерана, который, в отличие от Турции, не стал разрывать отношения с Арменией после оккупации ею территорий Азербайджана. Иран на протяжении всего времени оккупации земель АР углублял и расширял отношения со страной-оккупантом. Более того, многие иранские компании активно участвовали в грабеже оккупированных территорий Азербайджана», — написал Джавадов.

«Тем не менее, Азербайджан одержал победу, укрепив свои позиции в качестве политического, экономического, военного лидера Южного Кавказа. Что, конечно же, видят и иранские азербайджанцы, которые понимают, что причина обнищания этой древней, потенциально очень богатой страны – правящий муллократический режим, готовый тратить огромные средства не на социальную поддержку населения, а на разработку оружия, часть из которого уже используется Россией в войне против Украины.

Понимая все это, режим муллократов пытается задобрить азербайджанцев Ирана. И вот мы услышали, как заговорил советник по внешней политике высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти, который с 1981 по 1997 годы занимал пост министра иностранных дел Ирана. Он дважды участвовал в президентских выборах и является ныне одной из самых влиятельных политических фигур в Иране. И вот, Велаяти высоко оценил ключевую роль азербайджанского народа в истории Ирана. «Я тоже азербайджанец», – подчеркнул Велаяти.

Безусловно, это была попытка заигрывания с иранскими азербайджанцами. Но именно попытка. Потому что никаких конкретных шагов по решению фундаментальных проблем азербайджанцев, лишенных права получать образование на родном языке, правящий в ИРИ режим делать не намерен. Он вообще планирует подавить протесты в стране любой ценой. Именно против этого выступают мирные граждане этой страны. Именно в поддержку своего народа, борющегося с властью, выступили футболисты сборной Ирана по футболу», — резюмировал Джавадов.