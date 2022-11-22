Депутат Руфат Гулиев на обсуждении законопроекта на 2023 год в Милли Меджлисе заявил, что в аптеках Азербайджана нет «Аспирина кардио» и «Аспирина», сообщает MInval.az.

По его словам, эта проблема наблюдается уже месяц. Для решения вопроса депутат предложил привести в Азербайджан турецких производителей лекарственных препаратов.