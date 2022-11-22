Депутат Руфат Гулиев на обсуждении законопроекта на 2023 год в Милли Меджлисе заявил, что в аптеках Азербайджана нет «Аспирина кардио» и «Аспирина», сообщает MInval.az.
По его словам, эта проблема наблюдается уже месяц. Для решения вопроса депутат предложил привести в Азербайджан турецких производителей лекарственных препаратов.
Подобная же проблема наблюдается в аптеках Азербайджана уже МНОГИЕ МЕСЯЦЫ!!! Исчезли уже многие жизненно необходимые лекарства!!!
А главное — как только люди начинают жаловаться на НАГЛО завышаемые цены, так лекарства вдруг полностью исчезают — именно те, на повышение цен которых люди жалуются!
А потом начинают предлагать «АНАЛОГИ» В НЕСКОЛЬКО РАЗ ДОРОЖЕ!!1
Или просто — перед тем, как повысить цены в несколько раз, в аптеках и на складах прячут те или иные лекарства, а через какое-то время они появляются, но — уже с сильно завышенной ценой!
Кто-нибудь вообще за эту «ценовую политику» несёт ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в государстве?!
Чем там этот «Тарифный комитет» занимается?!
А Минздрав?!
По совести говоря, это — откровенно МАФИОЗНАЯ деятельность!
И АНТИГОССУДАРСТВЕННАЯ!!!
Это подрывает доверие граждан к государству и угрожает нашей национальной БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Это — и КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ (в том числе — лоббирование, не бесплатно, конечно, некоторых — особенно, ФРАНЦУЗСКИХ и ряда других — фармкомпаний!),
и просто ВРЕДИТЕЛЬСТВО!!!
Журналисты должны создать у себя на сайтах «горячие линии» и постоянно, через сигналы от граждан, мониторить ситуацию!!!
Вас лично, может, это и не касается, ПОКА, но, как говорится, «от тюрьмы да от сумы», да от старости и болезней, «НЕ ЗАРЕКАЙТЕСЬ»!