Турция передала украинским Вооруженным силам высокоточные ракеты TRLG-230 для реактивных систем залпового огня и ракеты «SUNGUR» класса «воздух-воздух» для Bayraktar TB2, способные уничтожать иранские дроны-камикадзе Shahed 136.

Об этом информируют аналитики сайта Oryx, мониторящие вооружение, которое передают Украине.

Отмечается, что вооружение производства турецкой военно-промышленной компании Rocketsan.

В частности, ракеты TRLG-230 поступили в Украину еще летом, однако известно об этом стало только сейчас. Пока доподлинно неизвестно, приобретено ли это вооружение или получено в виде помощи.