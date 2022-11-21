Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому Ютуб-каналу и якобы направленным против Вооруженных сил России.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК РФ), говорится в сообщении ведомства. Тогда Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети «Facebook» якобы заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества — Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.