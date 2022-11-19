Россия задолго до начала вторжения в Украину, «скорее всего», накопила запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет, сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет компании Janes, занимающейся военной разведкой.

По данным Janes, Кремль начал в обход санкций запасаться технологиями «несколько лет назад». Россия увеличила производство «Искандеров», «Калибров» и крылатых ракет еще до вторжения, а накопленные запасы необходимы для восполнения истощающегося арсенала, пишет Janes.

«Вероятно, они производятся, пока мы говорим, поскольку экономика находится на грани военного положения, а многие заводы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, работают в три смены и даже по выходным», — рассказал аналитик компании.

На фоне сообщений об истощении запасов ракет РФ также обращается за оружием к Ирану и Северной Корее и начинает использовать для обстрелов ракеты ПВО, пишет NYT. Кроме того, опрошенные изданием аналитики допускают, что Россия держит запас ракет и другого вооружения на случай начала войны с НАТО.