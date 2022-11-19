Жители Европы начали снижать свои расходы на поездки на фоне высокой инфляции, которая негативно сказалась на их личных финансах, отметил финансовый директор площадки для онлайн-бронирования жилья Trivago NV Маттиас Тилльман.

Данные о текущих и запланированных поездках в период с ноября по январь следующего года указывают на то, что пользователи чаще смотрят более дешевые опции для проживания на более короткие сроки, сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Тем временем объемы бронирований на сайте Trivago в текущем квартале примерно соответствуют показателям за тот же период допандемийного 2019 года, добавил Тильманн. То есть люди не отказываются от поездок вовсе, просто пытаются сэкономить.

Особенной популярностью пользуются города Средиземноморья, где цены на аренду жилья ниже, отметил он. В частности, Стамбул теперь входит в пятерку самых популярных городов для посещения европейцами.