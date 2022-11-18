Украинские чиновники, которые сотрудничают с грузинскими оппозиционерами, открыто призывали Грузию открыть «второй фронт» против России. Это бы превратило всю страну в полигон, считает премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Эти люди (грузинские оппозиционеры — прим.) являются их союзниками (украинских чиновников — прим.). Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти» — заявил Гарибашвили в парламенте.

По его словам, если бы оппозиция была у власти, то страна бы «потеряла суверенитет и была передана России».