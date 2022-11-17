Суд в Нидерландах вынес приговор четверым обвиняемым по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году. Boeing 777 выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Трое обвиняемых — граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко — признаны виновными. Четвертый, гражданин РФ Олег Пулатов, полностью оправдан. На оглашении приговора присутствовали адвокаты Пулатова; остальные обвиняемые, как сообщил судья, были «уведомлены» о нем.

Суд в Гааге постановил, что признанные виновными в крушении малазийского Boeing Гиркин, Дубинский и Харченко должны выплатить родным погибших минимум 16 миллионов евро в качестве компенсации

Гаагский суд также заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению.

На заседании 17 ноября суд объявил, что в 2014 году самопровозглашенная «ДНР» находилась под контролем России и получала из России оружие. Суд установил, что Россия вела боевые действия в Донбассе и координировала действия «ДНР».

Обвинения четверым фигурантам были предъявлены в 2019 году — по статьям о преднамеренном уничтожении самолета (статья 168 УК Нидерландов) и умышленном убийстве (статья 289 УК Нидерландов). По версии прокуратуры, Гиркин запросил поставку «Бука» из России, Дубинский отвечал за его транспортировку, Пулатов и Харченко на месте помогали доставить установку по намеченному маршруту и после уничтожения самолета вернуться в Россию. Таким образом, все четверо, считало обвинение, «совместно руководили планом уничтожения самолета», хотя никто из них не принимал участия непосредственно в пуске ракеты. Слушания начались в 2020 году.

Комментируя оправдание Пулатова, суд пояснил, что обвинением не доказано, что тот находился на связи с командой «Бука» и имел к запуску непосредственное отношение — хотя и определенно знал о соответствующих планах.

