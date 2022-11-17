Силы противовоздушной обороны утром 17 ноября сбили над Киевом две крылатые ракеты и БПЛА иранского производства «Shahed».

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«Предварительно над Киевом сбиты две крылатые ракеты. Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется… Над Киевским водохранилищем сбиты два БПЛА «Shahed», — говорится в сообщении.

Позже КГВА обновила информацию: «За последний час в районе Киева наши воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА «Shahed». Кроме того, силы ПВО уничтожили уже четыре «Shahed».