Многие страны-члены Североатлантического альянса считают неловкой ситуацию, когда Турция затягивает ратификацию финско-шведской заявки в НАТО, отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на пресс-брифинге для финских журналистов.

«Что касается Турции, цель состоит в том, чтобы очень скоро провести следующую трехстороннюю встречу с Турцией и Швецией. Мы не одиноки в этом вопросе. Многие страны НАТО считают ситуацию немного неловкой с точки зрения политики открытых дверей НАТО», — цитирует Хаависто РИА Новости.