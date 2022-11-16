Соединенные Штаты работают с правительством Польши над собором дополнительной информации относительно взрывов на востоке страны, намерены затем определить дальнейшие шаги. Об этом написала во вторник на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

«Мы видели эти сообщения из Польши и работаем с польским правительством над сбором дополнительной информации. В настоящий момент мы не можем подтвердить эти сообщения или какие-либо детали. Мы определим, что произошло, а также то, какими были бы подходящие дальнейшие шаги», — заявила она.