Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября в Telegram на фоне массированной ракетной атаки России разместил короткое обращение, в котором призвал украинцев быть осторожными и оставаться в укрытиях

Глава государства заявил, что российские войска нанесли по Украине уже 85 ударов в течение дня (большинство по энергетической инфраструктуре).

«Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется», – подчеркнул президент.

По его словам, еще около 20 ударов возможны.

«Поэтому очень прошу вас: берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время. Знаю, что удары отключили энергетику во многих городах. Мы работаем, все восстановим, все переживем. Слава Украине! Вы – молодцы», – сказал Зеленский.

