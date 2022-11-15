Два активиста природоохранного движения Letzte Generation («Последнее поколение») днем 15 ноября облили нефтью картину «Смерть и жизнь» австрийского художника Густава Климта, представленную в Музее Леопольда в Вене.

Об этом сообщается на странице движения в Twitter.

«Наши люди облили сегодня нефтью картину Климта «Смерть и жизнь» в Музее Леопольда. Новые нефтяные и газовые скважины — это смертный приговор человечеству», — говорится в записи.

На распространенном активистами видео видно, как мужчина плеснул нефть из канистры на защитное стекло произведения Климта, а женщина приклеила себя к полотну. Обоих задержала охрана музея.