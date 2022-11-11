Украинские власти объявили, что Херсон вернулся под контроль ВСУ.

Кроме того, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обратилось к российским военным, оставшимся в городе.

«Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся.

Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен.

У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен», — заявили в ведомстве.