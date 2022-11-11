ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) не обеспечило формирование благоприятных условий для существенной оптимизации цен на авиабилеты.

Об этом говорится в информации Счетной палаты по итогам аудита управления государственным имуществом и государственными средствами в AZAL, передает Report.

Аудит был проведен в соответствии с планом работы Палаты на 2022 год и охватил период с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года.

Кроме того, в нем отмечается, что в условиях поручения трудоемких работ и услуг внешним юридическим лицам в рамках основной деятельности, такой как перевозка пассажиров на воздушных судах, численность наемных работников AZAL, согласно штатному расписанию и фактически, не была оптимизирована в долгосрочной перспективе.

По итогам аудита были подготовлены предложения по устранению недочетов в деятельности AZAL.