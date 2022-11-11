Власти Казахстана поддерживают территориальную целостность всех государств и считают необходимым соблюдение Устава ООН.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ).

«Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН», — сказал он.

По его словам, это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам Казахстана. «Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу», — отметил глава государства.