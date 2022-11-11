Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации в Украине и переговорам по восстановлению ядерной сделки с Тегераном, а также обсудили ряд других вопросов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики.

В нем указывается, что Абдоллахиян, говоря о техническом диалоге между Организацией по атомной энергии Ирана и Международным агентством по атомной энергии, «назвал сотрудничество сторон целесообразным». Кроме того, шеф иранской дипломатии проинформировал генсека ООН о состоявшемся «обмене сообщениями между Ираном и США» в рамках переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Глава МИД Ирана вновь заявил, что Тегеран не отправлял в Россию беспилотники для их применения в ходе боевых действий в Украине.

«Амир Абдоллахиян в очередной раз решительно опроверг беспочвенные обвинения в отправке в Россию беспилотников с целью их использования в конфликте на Украине», — следует из текста заявления.

Кроме того, Абдоллахиян раскритиковал позиции и действия ряда западных стран относительно протестов в Иране. По его словам, некоторые западные правительства «поощряли в киберпространстве и СМИ насилие и учили делать коктейли Молотова и оружие, что привело к убийствам полицейских и нестабильности в стране».