Восьмилетняя немецкая девочка была освобождена после того, как почти всю свою жизнь провела взаперти в доме.

Девочку, которую называют только по имени Мария, нашли в доме ее бабушки и дедушки в западном городе Аттендорн. Ее семья не позволяла ей «участвовать в жизни» и ходить в детский сад или школу.

По сообщениям немецких СМИ, она была заперта в доме в изоляции в течение семи лет и теперь с трудом поднимается по лестнице. В настоящее время девочка переведена во временную приемную семью и, как сообщается, находится «в хорошем состоянии». Врачи, осмотревшие девочку, не обнаружили признаков физического насилия или недоедания.

Прокуратура в Зигене в настоящее время расследует дело матери ребенка, бабушки и дедушки.

В сообщениях говорится, что после развода мать пыталась скрыть Марию от отца и утверждала, что переехала с ней в Италию в 2015 году.