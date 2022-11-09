Турция продолжает поддерживать своих друзей, братьев и союзников, в частности Азербайджан, Ливию и Северный Кипр в их справедливой борьбе.

С данным заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, слова которого приводит сайт ведомства.

Министр добавил, что Турция вносит свой вклад в дело мира во многих регионах на уровне НАТО, Европейского Союза, ООН и ОБСЕ и в рамках двусторонних отношений.

«Турецкая армия будет существовать вечно, продолжая играть важную роль в регионе и мире», — сказал он.