Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 7 ноября 2022 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 257-й день войны.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы: личный состав – около 76460 (+530),

самолеты – 277 (+0), вертолеты – 260 (+0), танки – 2771 (+6), бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 5630 (+19), артиллерийские системы – 1782 (+1), системы ПВО – 202 (+0), реактивные системы залпового огня – 391 (+0), крылатые ракеты – 399 (+0), автомобильная техника, включая бензовозы – 4199 (+8), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7), катера/корабли – 16 (+0)

спецтехника – 157 (+2).

Минобороны РФ регулярные отчеты о потерях в Украине не публикует. В опубликованном 21 сентября интервью министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что российская армия потеряла только 5937 убитыми. При этом Шойгу заявлял, что потери украинской армии в 10 раз больше, что звучало абсурдно.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Оценка минобороны Великобритании на начало сентября: потери «российских сил» – более 25 тысяч убитыми, более 80 тысяч ранеными.

Оценка Conflict Intelligence Team (CIT) на 24.08.2022: потери армии РФ и пророссийских вооруженных сил – 21-27 тысяч убитыми (из них 11-17 тысяч – армия РФ и Росгвардия, 7 тысяч – силы ДНР/ЛНР, 3 тысячи – «Союз добровольцев Донбасса» и ЧВК «Вагнер»).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля по август 2022 года погибли более 6000 мирных жителей Украины. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000), в том числе 430 детей.