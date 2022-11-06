Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в 27-м саммите мировых лидеров Конференции ООН по изменению климата, который пройдет в Арабской Республике Египет, Шарм-эль-Шейхе, сообщает Грузия Онлайн.

Информацию распространила пресс-служба администрации правительства.

Глава правительства отправился в Арабскую Республику Египет вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава аппарата правительства Реваз Джавелидзе.

Как сообщает пресс-служба аппарата правительства, в своем обращении к участникам форума Гарибашвили сосредоточит внимание на путях преодоления вызовов, обусловленных изменением климата.