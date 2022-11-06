На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов вблизи поселка Гилези Хызинского района.

Как сообщили МЧС, на место происшествия незамедлительно была вызвана группа саперов Службы спасения особого риска министерства.

При осмотре места происшествия после принятия соответствующих мер безопасности на местности совместно с сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены 7 танковых снарядов калибра 100 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 120 мм, 2 авиабомбы ТАБ-50, 1 авиабомба ТАБ-7, 21 танковый снаряд калибра 82 мм, 5 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 10 артиллерийских снарядов калибра 100 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 85 мм, 1 гранатометный снаряд калибра 120 мм, 1 снаряд для РСЗО «Град» (двухмоторный), 3 ручные гранаты Ф-1 и 2 противопехотные мины ПОМЗ-2.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории не обнаружено.