Пассажирский самолет упал в воскресенье в озеро Виктория на севере Танзании при попытке приземлиться в аэропорту Букобы.

Спасены уже 26 человек из 43 находившихся на борту турбовинтового самолета ATR 42-500 франко-итальянской постройки, сообщил новостной портал Tanzania Business Insight. На месте падения работают спасательные катера.

В свою очередь начальник местной полиции Уильям Мвампагале заявил, что «уже удалось спасти немало людей». «Самолет начал падать в озеро, когда находился на высоте 100 м. У машины возникли проблемы из-за плохой погоды, — отметил Мвампагале. — Сейчас все под контролем». Между тем в социальных сетях появились фотографии с места предполагаемого крушения. На них видно, что полностью самолет не ушел под воду и часть фюзеляжа возвышается над озером.

Самолет, принадлежащий крупнейшей частной авиакомпании Танзании Precision Air, вылетел из крупнейшего города страны Дар-эс-Самала. В районе аэропорта Букоба в момент посадки был сильный ветер.