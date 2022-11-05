За третий квартал 2022 года (июль—сентябрь) число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за последние пять лет. Это следует из данных ФСБ по выезду россиян в зарубежные страны за третий квартал 2022 года, которую проанализировало РБК.

ФСБ в статистике учитывает количество пересечений границы, а не количество уехавших граждан.

За третий квартал из России выехали 9,7 млн граждан — это почти в два раза больше, чем во втором квартале (5 млн). Несмотря на это, показатель ниже допандемийного уровня 2019 года, когда ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов россиян за третий квартал.

При этом 70% всех выездов пришлось на пять стран — это Абхазия, Турция, Казахстан, Грузия и Финляндия. Среди них лидером стала Абхазия: за весь период в эту страну въехали 2,5 млн человек. Второе место занимает Турция (около 2,1 млн человек). Как отмечается в статистике, основной целью посещения этой страны был туризм. Абхазия и Турция в третьем квартале лидируют по числу выездов россиян как минимум с 2018 года.

Третье место по числу выездов занимает Казахстан — туда в третьем квартале россияне въехали 1,3 млн раз. При этом 1 млн раз россияне пересекали российско-казахстанскую границу на автомобиле. Самолетом россияне пересекали эту границу 119 тыс. раз, поездом — 97 тыс. раз.

Другие страны, куда россияне выезжали чаще всего в третьем квартале: Грузия — 461 тыс. выездов (максимум за этот период с 2018 года); Финляндия — 430 тыс. выездов (на 187% больше, чем за тот же период 2021 года); Армения — 267 тыс. выездов (максимум за этот период с 2018 года); Киргизия — 167 тыс. раз (на 100% больше, чем в 2019 году); Узбекистан — 126 тыс. раз (на 102% больше, чем в 2019 году).