Разговоры о ликвидации Нахчыванской Автономной Республики были вброшены в сеть и вызвали широкие дискуссии. Разве уместно обсуждать эту тему сейчас, когда президент Азербайджана проводит переговоры по Зангезурскому коридору, подписанию мирного договора, уточнению границ?

Об этом на сегодняшнем заседании Милли меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов, сообщает Minval.az.

«Это дело рук армян, которые льют воду на мельницу Франции. Считаю, что мы должны обозначить по этому вопросу свою жесткую позицию», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что статус Нахчывана был определен Московским договором 1921 года: “пять государств гарантировали его безопасность. Статус автономии Нахчывана не является ни национальным, ни этническим. Это политический статус”.

Новрузов напомнил, что ранее Гейдар Алиев помешал отмене статуса Нахчывана : “в тот период ПНФА и Мусават выступали за отмену статуса Нахчывана, они хотели отдать его Армении. Но общенациональный лидер не дал это сделать. Теперь последователи этих поднимают данный вопрос. Во-первых, для этого президент должен объявить референдум. Нужно положить конец этим провокационным обсуждениям вокруг Нахчывана».