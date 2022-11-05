В Гянджинском военном суде начинается процесс по «Тертерскому делу», на скамье подсудимых 11 человек. Сегодня ожидается проведение предварительного заседания.

Отметим, что некоторое время назад на пленуме Верховного суда было рассмотрено дело 19 человек, арестованных по указанному «Тертерскому делу».

На пленуме было удовлетворено заявление генерального прокурора, и в связи с вновь выявленными обстоятельствами было принято решение о повторном рассмотрении в апелляционном суде обвинений в отношении Оруджева Рауфа Рашид оглу, Рзаева Ниджата Габиль оглу и других по статье 274 (государственная измена) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

Решением Гянджинского Апелляционного суда приговоры в отношении каждого из 19 человек были отменены. Из них дела 12 человек возвращены в Гянджинский военный суд , 7 — в Тертерский военный суд. Дело осужденного Эмиля Алиева в составе 12 лиц, выделено в отдельное производство.