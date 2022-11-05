В случае обострения общественно-политической ситуации в ходе запланированного на 5 ноября в Ереване митинга оппозиции и начала уличных беспорядков с их перерастанием в погромы, разработан план эвакуации премьер-министра Армении Никола Пашиняна в безопасное убежище (основное и запасное).

В качестве основного рассматривается подземный бункер под зданием Минобороны Армении, в качестве запасного — посольство Франции в Ереване.

Также заблаговременно оборудован еще ряд объектов, где Пашинян может укрыться на случай наступления форс-мажорных обстоятельств.

Сотрудники СНБ и Полиции Армении переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.