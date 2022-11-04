Британский кабмин исключил возможность выборов в парламент Северной Ирландии в 2022 году

Повторные выборы в Ассамблею (парламент) Северной Ирландии состоятся не в декабре этого года, а позднее. Об этом сообщил в пятницу министр по делам Северной Ирландии в британском правительстве Крис Хитон-Харрис.

«Я могу подтвердить, что выборы в Ассамблею не состоятся в декабре. Нынешнее законодательство обязывает меня назвать дату выборов, которые должны пройти в течение 12 недель, начиная с 28 октября. На следующей неделе я сделаю заявление в парламенте и представлю дальнейшие шаги», — сказал министр. Ранее британские СМИ называли возможной датой подобных выборов 15 декабря.