Слова главы Минобороны Швеции Пола Йонсона о том, что в свете вступления в НАТО у Стокгольма не должно быть никаких оговорок в отношении хранения ядерного оружия, нельзя рассматривать как согласие на размещение таких вооружений на территории королевства. Такое разъяснение дал пресс-секретарь министра обороны Юхан Йельмстранд в пятницу в интервью телеканалу SVT.

«Мы не открываем ядерному оружию дверь в Швецию, — сказал он. — Одно дело подавать заявку на членство без того, чтобы предъявлять множество требований, но само решение иметь или не иметь у себя ядерное оружие принимает Швеция».