Из-за монополии сегодня на рынке растут цены на продукты и сельскохозяйственную продукцию.

Об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Тахир Рзаев сказал на совместном заседании парламентских комитетов по делам молодежи и спорта, труда и социальной политики, аграрной политике, региональным делам и природным ресурсам, энергетике и экологии, передает Report.

По его словам, цены на сельхозпродукцию в регионах в пять раз дешевле, чем в Баку:

«Финансовым органам необходимо подумать над этим, ведь рост цен вредит как предпринимателям, так и снижает благосостояние людей».