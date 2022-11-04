Пандемия COVID-19 была организована искусственно для ослабления экономик государств мира и, прежде всего, Китая, почти все сегодня с этим согласны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, именно COVID-19 лежит в основе всех экономических проблем в мире. Более того, как он напомнил, он предупреждал, что все пойдет по такому сценарию, еще два года назад.
«Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства», — сказал белорусский лидер.
Отвечая на вопрос о том, кто мог бы подняться на фоне такой ситуации, Лукашенко заявил, что тот, «кто деньги печатает».
Об этом он сказал во время посещения нового фармацевтического предприятия Белорусской национальной биотехнологической корпорации.
Надеюсь дожить до момента когда этого ушлепка вздернут на фонаре…