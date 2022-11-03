Французская писательница Брижит Жиро стала лауреатом самой престижной литературной награды Франции — Гонкуровской премии. Такое решение приняла в четверг Гонкуровская академия, избрав лучшим франкоязычным литературным произведением 2022 года книгу «Жить быстро» (Vivre vite).

«Премия за 2022 год присуждается Брижит Жиро, — сообщила журналистам академик Поль Констан. — Жиро стала тринадцатой женщиной в истории Гонкуровской премии, удостоенной этой награды».

В своем романе Жиро рассказывает о цепи событий, которая привела к смерти ее супруга в 1999 году в результате аварии мотоцикла.

Лауреат был определен десятью академиками в ходе традиционной торжественной трапезы в парижском ресторане «Друан» (Drouant). Согласно уставу, премия может присуждаться франкоязычному автору только однажды. Ее денежное содержание носит символический характер — лауреату вручается чек всего на €10. При этом премия содействует популярности награжденного писателя, а также росту тиража его произведений.

За престижную награду также боролись итало-швейцарский писатель Джулиано да Эмполи, автор романа «Кремлевский волшебник» (Le mage du Kremlin), француженка Клоэ Корман с книгой «Почти сестры» (Les presque s urs) и писатель из Гаити Макензи Орсель «Итог жизни» (Une somme humaine).

Перу уроженки Лиона Брижит Жиро принадлежит 12 произведений, многие из которых переведены на иностранные языки и изданы за рубежом. По признанию писательницы, «выдвижение на высшую литературную награду стало для нее неожиданностью».