В Москве крайне недовольны работой чрезвычайного и полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина, пишет ереванская газета «Паст».

«По сообщению нашего дипломатического источника, на днях его вызвали в Москву, где с ним провели достаточно жесткий разговор.

Копыркина осудили особенно за то, что он, по сути, в Армении не в состоянии реализовать проводимую Россией реальную политическую линию, и что поставленные перед ним конкретные задачи фактически не реализуются, в результате чего усиливаются антироссийские настроения.

Тот же источник сообщает, что и в МИД России, и в МИД РА существует мнение, что Сергей Копыркин — самый слабый посол России в Армении за всю историю», — пишет газета.