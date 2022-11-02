Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом глава Украины написал в Twitter.

«Я поблагодарил президента Турции Эрдогана за его активное участие в сохранении зернового соглашения и постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских военнопленных и политзаключенных», — отметил глава государства.

Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента Турции, лидеры во время разговора обсудили последние события, связанные с российско-украинской войной.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что они совместно решили проблему с отгрузкой зерна.

Подчеркнув, что экспорт зерновой продукции из Украины и России имеет решающее значение для всего мира, президент Эрдоган подчеркнул важность продолжения действия соглашения о поставках зерна.

Президент Эрдоган заявил, что, следует активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец войне справедливым миром на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины.