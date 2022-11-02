МИД РФ опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны, в котором говорится, что Россия как одна из ядерных держав «несет особую ответственность» в вопросах «международной безопасности и стратегической стабильности».

При этом ведомство отмечает, что «реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ (оружия массового уничтожения), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства».