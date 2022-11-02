Несмотря на санкции, Россия получает от экспорта энергоносителей доходы даже больше, чем до войны. Это значит, что в мире существуют проблемы с глобальным правосудием. Об этом во время онлайн-дискуссии, организованной Киевским форумом по безопасности, заявил председатель КБФ, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

По его словам, помимо финансирования российской военной машины через продажу нефти и газа, есть еще много тех, кто поддерживает РФ, даже внутри Евросоюза. Он привел в пример Венгрию, которая является членом ЕС, имея при этом сильные связи с Россией.

Яценюк считает, что необходимо усилить санкции и создать отдельный международный суд, чтобы привлечь РФ к ответственности. Кроме того, есть все предпосылки для демилитаризиризации страны.

«Украина, собственно, начала этот процесс: из-за этой бесчеловечной войны, которую развязал [президент РФ Владимир] Путин, Украина при поддержке западных союзников начала процесс демилитаризации России», – отметил глава КБФ.

«Нужна также деимпериализация России, и Украина тоже начала этот процесс. Россияне должны решить, готовы ли они бороться за свою свободу. Ведь переписка в Twitter или пост в Facebook – этого недостаточно. Если они хотят, чтобы их страна освободилась, пусть покажут это», – сказал Яценюк.