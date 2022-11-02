Гянджинский апелляционный суд отменил приговоры 11 осужденным в рамках ”Тертерского дела».

Апелляционная жалоба 11 человек, обвиняемых и осужденных по ”Тертерскому делу», — капитана Рауфа Оруджева, старшего лейтенанта Султана Зейдуллаева, прапорщика Эмина Адильзаде, лейтенанта Натига Алиева, младшего сержанта Ализамина Гулиева, военнослужащих Турана Ибрагимли, Мушфига Ахмедли, Меджида Гасымова, Фаига Ахмедова, Мирпаши Мехтиева и Атабека Рагимова — была удовлетворена, вынесенный Тертерским военным судом приговор отменен, дело направлено в Гянджинский военный суд для рассмотрения.