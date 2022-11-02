Президент Владимир Зеленский заявил, что после победы Украины над Россией он поедет в Крым, потому что «очень хочет увидеть море». Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.

На вопрос, что в первую очередь президент сделает после победы, он ответил: «Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море».

На уточняющий вопрос, когда это произойдет, Зеленский пошутил: «Ну, не зимой. Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее».

«Вы ожидаете победы следующим летом?» – спросил журналист. «Я желаю. Я этого хочу. У нас будет наша победа», – ответил президент.