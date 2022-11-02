В МИД Армении посчитали несоюзническими резонансные высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко о роли Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечении безопасности Армении. В комментарии пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Ваана Унаняна ереванскому «Спутнику» отмечается, что слова Лукашенко оторваны от реальности.

«Не считаем уместным комментировать сумбурные, оторванные от логики переговоров и противоречащие союзническим и партнерским отношениям заявления президента Беларуси», — заявил Унанян.

В МИД считают, что эти заявления ставят под сомнение подписанные самим Лукашенко обязательства страны-члена ОДКБ.

Как уже сообщал Minval, 28 октября в сети появился ролик выступления Лукашенко на саммите лидеров ОДКБ, в котором он довольно жестко прокомментировал обращение Никола Пашиняна в организацию по сентябрьской эскалации на границе. Он призвал Пашиняна сесть за стол переговоров с Ильхамом Алиевым при посредничестве России.