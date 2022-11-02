Россия возвращается к участию в зерновой сделки, получив письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что это произошло благодаря посредничеству ООН и Турции. «Удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», — отметили в Минобороны.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», — заявили в ведомстве.