Россия представила в Сочи документ из 15 пунктов, 14 и 15 из которых были проблемными для обеих сторон, сообщает ереванская газета «Жоховурд».

14-й пункт касался продления российской миротворческой миссии в Карабахе. За это предложение выступила Армения, а Азербайджан – против, а пункт 15-й касался вопроса самоопределения сепаратистов Карабаха, против которого также выступил Азербайджан.