Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана разоблачила незаконное вооруженное формирование, созданное под контролем спецслужб Ирана. Информацию приводит пресс-служба СГБ.

«СГБ проводит комплексные следственные мероприятия в связи с тем, что спецслужбы Ирана тайно привлекали граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны, финансированием и руководством их деятельности, удерживали их в своей зоне влияния шантажом и другими насильственными методами с целью использования против интересов государственной безопасности Азербайджана», — говорится в сообщении.

Оперативно-следственными мероприятиями установлено, что под контролем спецслужбы Ирана путем насаждения радикально-экстремистских религиозных идей создано незаконное вооруженное формирование, состоящего из граждан Азербайджана. В отношении этих лиц с 2018 года решением суда избрана мера пресечения в виде ареста за аналогичные преступления, и они объявлены в международный розыск.

В сообщении также отмечается, что за прошедший период граждане Азербайджана, в основном осужденные за различные преступления и считавшие себя членами организации «Единое мусульманское движение», незаконным вооруженным формированием, были вывезены через территорию третьих стран в Тегеран и проинструктированы.

«В целом к расследованию привлечены 19 граждан Азербайджана, которых в ходе оперативно-розыскных мероприятий уличили в участии в военных учениях незаконных вооруженных формирований. У них изъяты экстремистские видеоматериалы и книги, пропагандирующие религиозно-экстремистские взгляды, запрещенные в Азербайджане», — сообщает ведомство.

СГБ отмечает, что к гражданам Азербайджана, причастным к любым незаконным вооруженным формированиям, будут приняты самые строгие меры. СГБ предупреждает их о необходимости своевременного информирования органов безопасности страны о любых формах влияния иностранных спецслужб.