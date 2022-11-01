В Гяндже на 78-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист Лейла Сафарова.
Об этом говорится в информации, которую приводит Госфильмофонд Азербайджана.
В Гяндже на 78-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист Лейла Сафарова.
Об этом говорится в информации, которую приводит Госфильмофонд Азербайджана.
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